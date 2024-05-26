Омск-Информ
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·Общество

Местами по региону пройдут дожди, ожидается и сильный ветер.
В МЧС жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды. Местами по региону пройдут дожди, порывы ветра будут достигать 18 м/с.
– Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабоукрепленных конструкций, – отметили в ведомстве.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных со стихией, необходимо позвонить по номеру 101.
·Общество

Местами по региону пройдут дожди, ожидается и сильный ветер.
В МЧС жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды. Местами по региону пройдут дожди, порывы ветра будут достигать 18 м/с.
– Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабоукрепленных конструкций, – отметили в ведомстве.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных со стихией, необходимо позвонить по номеру 101.