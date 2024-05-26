Синоптики говорят о почти стопроцентной вероятности осадков, так что зонт сегодня точно не помешает.

Синоптики говорят о почти стопроцентной вероятности осадков, так что зонт сегодня точно не помешает.

Переменная облачность, небольшие кратковременные дожди и до +17 градусов ожидаются в Омске в воскресенье, 26 мая. Вероятность осадков в городе оценивается в 95%, сообщает телеграм-канал MeteoOmsk. Так что, оправляясь надолго из дома, стоит прихватить с собой зонт.

В остальном погода вполне комфортная: юго-западный ветер, 2 м/с, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

При этом, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днем 26 мая местами по Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах порывы ветра 15-18 м/с.