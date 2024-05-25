Молодого человека обвиняют в краже, но он сбежал и не приходит на заседания.

Молодого человека обвиняют в краже, но он сбежал и не приходит на заседания.

Сотрудники полиции объявили в розыск 21-летнего Максима Римарчука, который скрывается от правосудия. Парня обвинили в краже, но на судебные заседания он не является, поэтому на время разбирательства его решили заключить под стражу.

Приметы омича: на вид около 25 лет, рост 170 см, среднее телосложение, темно-русые прямые волосы, карие глаза. Может носить бороду и представляться чужим именем.

Тех, кто видел парня, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется.