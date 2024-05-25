За поиски ребенка уже взялись волонтеры, но им требуется помощь.

За поиски ребенка уже взялись волонтеры, но им требуется помощь.

В Омске пропал 7-летний Егор Попков. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», сегодня он вышел из дома и не вернулся.

Приметы мальчика: рост 122 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Когда уходил, он был одет в серую кофту, синие джинсы и черные кроссовки.

Тех, кто видел мальчика, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Для поисков ребенка также требуется помощь добровольцев.