Омск-Информ
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·Общество

Чиновники начали искать подрядчика, который разработает проектную документацию.
Синовники Омска объявили конкурс на разработку проекта строительства нового кладбища. На это выделили 3,7 млн рублей.
Новую территорию для захоронения планируется создать в районе Юго-Восточного кладбища в трех километрах от села Морозовка Омского района. Для него выделили 10,3 га земли. 
Зону захоронений планируется разделить на кварталы и на ряды. Расстояние между кварталами должно составлять не менее 5 метров, а между рядами — не менее полуметра. Власти хотят также сделать подъездную дорогу к кладбищу длиной около 750 метров.
Итоги аукциона планируется подвести 5 июня.
·Общество

Чиновники начали искать подрядчика, который разработает проектную документацию.
Синовники Омска объявили конкурс на разработку проекта строительства нового кладбища. На это выделили 3,7 млн рублей.
Новую территорию для захоронения планируется создать в районе Юго-Восточного кладбища в трех километрах от села Морозовка Омского района. Для него выделили 10,3 га земли. 
Зону захоронений планируется разделить на кварталы и на ряды. Расстояние между кварталами должно составлять не менее 5 метров, а между рядами — не менее полуметра. Власти хотят также сделать подъездную дорогу к кладбищу длиной около 750 метров.
Итоги аукциона планируется подвести 5 июня.