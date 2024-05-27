Он будет действовать на территории региона до 20 июня.
В Омской области снова продлили запрет на посещение лесов. Приказ Главного управления лесного хозяйства опубликовали вчера.
– В связи с установлением особого противопожарного режима на территории Омской области ограничить пребывание граждан в лесах, расположенных на территории лесного фонда Омской области. В период с 27 мая (включительно) по 15 июня (включительно) 2024 года на территории Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств. В период с 1 июня (включительно) по 20 июня (включительно) на территории Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств, – говорится в документе.
Отметим, что омичам нельзя не только посещать леса, но также разводить открытый огонь.