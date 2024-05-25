Омск-Информ
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·Происшествия

Таким образом ей удалось похитить у микрокредитных организаций 22 тыс. рублей.
Сотрудники полиции уличили 28-летнюю омичку в мошенничестве. Женщина оформила три микрозайма через интернет, но использовала для этого данные паспорта бывшего мужа. Деньги приходили на карточку мужчины, которая также находилась в распоряжении омички.
– При заполнении документов фигурантка прикрепляла к анкете изображение мужчины, держащего в руках паспорт, которое она изготовила самостоятельно при помощи фоторедактора и имеющейся у нее фотографии документа ее бывшего супруга, – сообщили в полиции.
Общая сумма ущерба составила 22 тыс. рублей.
Омичка раскаялась в преступлении. Дело направили в суд. Ранее не судимой женщине грозит до двух лет лет колонии.
·Происшествия

Таким образом ей удалось похитить у микрокредитных организаций 22 тыс. рублей.
Сотрудники полиции уличили 28-летнюю омичку в мошенничестве. Женщина оформила три микрозайма через интернет, но использовала для этого данные паспорта бывшего мужа. Деньги приходили на карточку мужчины, которая также находилась в распоряжении омички.
– При заполнении документов фигурантка прикрепляла к анкете изображение мужчины, держащего в руках паспорт, которое она изготовила самостоятельно при помощи фоторедактора и имеющейся у нее фотографии документа ее бывшего супруга, – сообщили в полиции.
Общая сумма ущерба составила 22 тыс. рублей.
Омичка раскаялась в преступлении. Дело направили в суд. Ранее не судимой женщине грозит до двух лет лет колонии.