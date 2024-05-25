Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На площади 160 тыс. кв. м инвестору предлагают разместить частные дома.
В селе Богославка Омского района выставили на торги участок около Оми площадью 160 тыс. кв. м, предназначенный для строительства частных домов. Начальная цена, которую обозначили чиновники, составляет 15,9 млн рублей.
Поселок находится примерно в 20 км от Омска. Добраться до него можно по Сыропятскому тракту, который к 2026 году планируют расширить до шести полос. Участок располагается недалеко от местной школы, ФАПа и КДЦ и подходит для строительства коттеджного поселка.
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·Экономика/Бизнес

На площади 160 тыс. кв. м инвестору предлагают разместить частные дома.
В селе Богославка Омского района выставили на торги участок около Оми площадью 160 тыс. кв. м, предназначенный для строительства частных домов. Начальная цена, которую обозначили чиновники, составляет 15,9 млн рублей.
Поселок находится примерно в 20 км от Омска. Добраться до него можно по Сыропятскому тракту, который к 2026 году планируют расширить до шести полос. Участок располагается недалеко от местной школы, ФАПа и КДЦ и подходит для строительства коттеджного поселка.
1221