Он приехал с ними к сотрудникам, чтобы поставить на учет автомобиль.

Он приехал с ними к сотрудникам, чтобы поставить на учет автомобиль.

Русско-Полянский районный суд Омской области признал 41 летнего жителя села Цветочное виновным в использовании заведомо поддельного водительского удостоверения. В качестве наказания его свободу ограничили на 5 месяцев.

Как сообщили в суде, 3 октября 2023 года мужчина приехал к зданию ГИБДД на купленной машине, чтобы зарегистрировать ее. Он предъявил сотрудникам водительское удостоверение, однако при проверке по базе данных выяснилось, что прав у сельчанина нет. Предъявленное водительское удостоверение принадлежало другому человеку.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Однако у него еще есть время обжаловать приговор.