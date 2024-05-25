Во всем регионе, включая Омск день будет не очень теплый, но без дождей.

Во всем регионе, включая Омск день будет не очень теплый, но без дождей.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается +10...+15. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Будет облачно. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

В Омске будет малооблачно и +12 градусов. Ветер северный, 3 м/с. Вероятность небольших кратковременных дождей составляет 95 %.