Его концентрация превысила ПДК только в одном округе из пяти.

Его концентрация превысила ПДК только в одном округе из пяти.

По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 23 мая, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. В Центральном округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,8 раза. В других округах превышений ПДК не наблюдалось.

Сероводород токсичен. В небольших количествах он вызывает головокружение, головную боль, тошноту и рвоту. Отметим, что концентрация сероводорода уже повышалась в омском воздухе 1 и 19 мая, а 2 мая синоптики сообщали о выбросах оксида углерода.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни уровень загрязнения воздуха в городе будет пониженный.