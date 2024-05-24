Сначала оборудование на автомобиле привезли в деревню Ильчебагу, а затем на пароме его переправили на другой берег Иртыша в село Никольск.

Сначала оборудование на автомобиле привезли в деревню Ильчебагу, а затем на пароме его переправили на другой берег Иртыша в село Никольск.

В Усть-Ишимский район поступило оборудование, которое направлял в качестве гуманитарной помощи омский водоканал. Организация приобрела 6 мотопомп с комплектом рукавов и 10 тепловых пушек.

– Как и обещали, до конца недели доставили оборудование в Усть-Ишимский район. Ежедневно отслеживаем данные об уровне воды в Иртыше. Хорошо, что есть положительная динамика и понемногу уровень снижается. Мотопомпы и тепловые пушки доставили в село Никольск Усть-Ишимского района, – рассказал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Сначала оборудование на автомобиле привезли в деревню Ильчебагу, а затем на пароме его переправили на другой берег Иртыша в село Никольск.

– Получили гуманитарный груз. Большое спасибо за оборудование, необходимое в борьбе с последствиями паводка. Как только отступит вода, приступим к оценке ущерба и восстановлению жилого фонда. И мотопомпы, и тепловые пушки очень помогут в этом, – отметил заместитель главы Усть-Ишимского района по вопросам строительства и ЖКХ Василий Квашук.

Ранее, 11 мая, предприятие направило в Усть-Ишимский район емкости объемом 5 000 литров для доставки питьевой воды.