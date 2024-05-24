Сначала оборудование на автомобиле привезли в деревню Ильчебагу, а затем на пароме его переправили на другой берег Иртыша в село Никольск.
В Усть-Ишимский район поступило оборудование, которое направлял в качестве гуманитарной помощи омский водоканал. Организация приобрела 6 мотопомп с комплектом рукавов и 10 тепловых пушек.
– Как и обещали, до конца недели доставили оборудование в Усть-Ишимский район. Ежедневно отслеживаем данные об уровне воды в Иртыше. Хорошо, что есть положительная динамика и понемногу уровень снижается. Мотопомпы и тепловые пушки доставили в село Никольск Усть-Ишимского района, – рассказал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.
Сначала оборудование на автомобиле привезли в деревню Ильчебагу, а затем на пароме его переправили на другой берег Иртыша в село Никольск.
– Получили гуманитарный груз. Большое спасибо за оборудование, необходимое в борьбе с последствиями паводка. Как только отступит вода, приступим к оценке ущерба и восстановлению жилого фонда. И мотопомпы, и тепловые пушки очень помогут в этом, – отметил заместитель главы Усть-Ишимского района по вопросам строительства и ЖКХ Василий Квашук.
Ранее, 11 мая, предприятие направило в Усть-Ишимский район емкости объемом 5 000 литров для доставки питьевой воды.
Напомним, с 17 мая из-за паводка на территории Омской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Президент Владимир Путин поручил незамедлительно организовать работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств. Вопрос находится на контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко.