Омск-Информ
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·Общество

После схода воды комиссия начнет оценивать причиненный ущерб.

Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления от жителей Усть-Ишимского района на единовременные выплаты. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– На данный момент единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей зачислены уже 463 жителям населенных пунктов Усть-Ишимского района. Работа продолжается непрерывно, – сообщил Хоценко.

Во многих домах еще остается вода, из-за чего невозможно объективно оценить нанесенный ущерб. Эта работа начнется после схода воды.

·Общество

После схода воды комиссия начнет оценивать причиненный ущерб.

Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления от жителей Усть-Ишимского района на единовременные выплаты. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– На данный момент единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей зачислены уже 463 жителям населенных пунктов Усть-Ишимского района. Работа продолжается непрерывно, – сообщил Хоценко.

Во многих домах еще остается вода, из-за чего невозможно объективно оценить нанесенный ущерб. Эта работа начнется после схода воды.