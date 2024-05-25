Омск-Информ
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·Отдых и туризм

В топ стран с самыми дешевыми отелями попали Филиппины, Италия, Мексика и Вьетнам.
Во II квартале 2024 года дешевле всего забронировать отель стоит в Филиппинах. Как сообщают «Известия», средняя цена за ночь составляет 4920 рублей. Среди стран дальнего зарубежья лидируют Италия (5350 рублей), Мексика (6150 рублей) и Вьетнам (6900 рублей). 
По сравнению с I кварталом гостиницы в Италии подешевели на 62 %. На 59 % снизились цены в ОАЭ (7600 рублей за ночь), на 43 % — в Японии (7400 рублей), на 23 % — в Болгарии (7600 рублей), на 28 % — в Индии (8400 рублей).
Самым доступным направлением среди стран ближнего зарубежья стал Кыргызстан. За ночь в отеле там придется отдать 8100 рублей.
·Отдых и туризм

В топ стран с самыми дешевыми отелями попали Филиппины, Италия, Мексика и Вьетнам.
Во II квартале 2024 года дешевле всего забронировать отель стоит в Филиппинах. Как сообщают «Известия», средняя цена за ночь составляет 4920 рублей. Среди стран дальнего зарубежья лидируют Италия (5350 рублей), Мексика (6150 рублей) и Вьетнам (6900 рублей). 
По сравнению с I кварталом гостиницы в Италии подешевели на 62 %. На 59 % снизились цены в ОАЭ (7600 рублей за ночь), на 43 % — в Японии (7400 рублей), на 23 % — в Болгарии (7600 рублей), на 28 % — в Индии (8400 рублей).
Самым доступным направлением среди стран ближнего зарубежья стал Кыргызстан. За ночь в отеле там придется отдать 8100 рублей.