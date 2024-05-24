Омск-Информ
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·Авто

Срок лишения прав за такие нарушения планируют увеличить в несколько раз.
МВД России разработало и внесло в Госдуму законопроект о поправках в КоАП. Для водителей хотят ужесточить ответственность за использование устройств или материалов, препятствующих идентификации номерных знаков.
Нарушителей предлагают наказывать лишением прав на срок от 1 года до 1,5 года с конфискацией устройств. Такое же наказание хотят ввести за повторное управление транспортным средством без номеров.
Отметим, что сейчас за сокрытие номеров и поездки без них водителей штрафуют на 5000 рублей или лишают прав на 1–3 месяца. Как сообщают «Известия», ужесточить наказание хотят в связи с тем, что сокрытие номеров мешает идентифицировать водителя и создает предпосылки к нарушению других правил дорожного движения.
·Авто

Срок лишения прав за такие нарушения планируют увеличить в несколько раз.
МВД России разработало и внесло в Госдуму законопроект о поправках в КоАП. Для водителей хотят ужесточить ответственность за использование устройств или материалов, препятствующих идентификации номерных знаков.
Нарушителей предлагают наказывать лишением прав на срок от 1 года до 1,5 года с конфискацией устройств. Такое же наказание хотят ввести за повторное управление транспортным средством без номеров.
Отметим, что сейчас за сокрытие номеров и поездки без них водителей штрафуют на 5000 рублей или лишают прав на 1–3 месяца. Как сообщают «Известия», ужесточить наказание хотят в связи с тем, что сокрытие номеров мешает идентифицировать водителя и создает предпосылки к нарушению других правил дорожного движения.