С их помощью спасатели определяют масштаб паводка, количество затопленных домов и дорог.

С их помощью спасатели определяют масштаб паводка, количество затопленных домов и дорог.

Для контроля за паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе сотрудники МЧС используют беспилотники. С их помощью спасатели определяют масштаб паводка, количество затопленных домов и дорог.

– Данные, полученные при помощи беспилотных авиационных систем, позволяют скоординировать силы и средства МЧС России и оперативно оказать помощь гражданам, – рассказали в МЧС.

Также спасатели рассказали о работах, которые проводятся для защиты электроподстанции от затопления. В настоящее время продолжается наращивание насыпной дамбы вокруг объекта.

Сотрудники ведомства помогают местным жителям поднимать мебель в домах и переносить личные вещи. На сегодняшний день в Усть-Ишимском районе затоплен 641 дом и 1088 приусадебных участков.