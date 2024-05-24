Ночью женщины вынесли садовый инвентарь, саженцы и даже пластиковый стул. Продать все это они решили неподалеку от места преступления.

Ночью женщины вынесли садовый инвентарь, саженцы и даже пластиковый стул. Продать все это они решили неподалеку от места преступления.

В отдел полиции по Азовскому району обратился 58-летний омич, с дачи которого ночью пропало имущество. Перечень пропавшего оказался широким: садовые фонари, лейки, саженцы цветов, полимерные баки и ведра, кашпо, садовый резиновый шланг, пластиковый стул.

Полицейские довольно быстро установили виновных. Ими оказались соседки обворованного мужчины – две женщины, 60 и 32 лет. При этом украденное имущество они попытались как можно скорее сбыть.

– Ранее не судимые омички задержаны на стихийном рынке неподалеку от СНТ, где они пытались сбыть похищенное имущество. Все садоводческое имущество у них изъято и возвращено законному владельцу, – рассказали в УМВД России по Омской области.

Нечистым на руку дачницам может грозить до пяти лет лишения свободы.