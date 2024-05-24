Омск-Информ
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·Общество

В период летних каникул школьникам предложили работу. Им обещают платить 8 тыс. рублей.

В Омске на летний период открыли вакансии для школьников. Работа ждет 1270 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Продолжительность рабочего дня составит 3 часа в день – пять дней в неделю. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Заработная плата за полный отработанный месяц составит 7 796, 96 рубля. Дополнительно органами службы занятости населения Омской области может предоставляться материальная поддержка в размере 2 315,81 рубля, – добавил Шелест.

По вопросам организации временного трудоустройства школьникам нужно обратиться в отделения Центра социальной поддержки населения по месту жительства. Ребят устроят на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

·Общество

В период летних каникул школьникам предложили работу. Им обещают платить 8 тыс. рублей.

В Омске на летний период открыли вакансии для школьников. Работа ждет 1270 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Продолжительность рабочего дня составит 3 часа в день – пять дней в неделю. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Заработная плата за полный отработанный месяц составит 7 796, 96 рубля. Дополнительно органами службы занятости населения Омской области может предоставляться материальная поддержка в размере 2 315,81 рубля, – добавил Шелест.

По вопросам организации временного трудоустройства школьникам нужно обратиться в отделения Центра социальной поддержки населения по месту жительства. Ребят устроят на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ.