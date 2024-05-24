Омск-Информ
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Из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД в подразделениях ГИБДД перестанут предоставлять некоторые услуги.
Жителей региона предупредили о приостановлении некоторых государственных услуг в подразделениях ГИБДД. Так, 26 мая с 12:00 до 22:00 из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД будет приостановлены услуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.
– Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в последующие рабочие дни, – отметили в ГИБДД.
Отмечается, что все иные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут предоставляться как обычно.
·Авто

Из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД в подразделениях ГИБДД перестанут предоставлять некоторые услуги.
Жителей региона предупредили о приостановлении некоторых государственных услуг в подразделениях ГИБДД. Так, 26 мая с 12:00 до 22:00 из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД будет приостановлены услуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.
– Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в последующие рабочие дни, – отметили в ГИБДД.
Отмечается, что все иные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут предоставляться как обычно.