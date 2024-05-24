Девушка разместила товар на сайте бесплатных объявлений, и с ней сразу же связался покупатель. После этого омичка лишилась почти 10 тыс. рублей.

Девушка разместила товар на сайте бесплатных объявлений, и с ней сразу же связался покупатель. После этого омичка лишилась почти 10 тыс. рублей.

В отдел полиции № 8 обратилась 20-летняя учащаяся омского колледжа и рассказала, что лишилась 9500 рублей, когда хотела продать когтеточку.

Девушка разместила информацию о продаже когтеточки на сайте бесплатных объявлений. Стоимость составляла 1400 рублей. Ей сразу позвонил покупатель и сообщил, что готов приобрести товар. Для этого собеседник отправил ей на электронную почту письмо со ссылкой для перевода денег. Студентка, не подумав, ввела реквизиты банковской карты, но вместо пополнения счета с него списалось 3 тыс. рублей. Тогда жулик посоветовал обратиться в службу технической поддержки.

После обращения с карты списали еще 3500 рублей, а «специалист» сообщил о новой технической ошибке. Через несколько минут омичке пришло СМС-сообщение якобы о зачислении 1300 рублей, но деньги так и не поступили. В результате еще одной попытки вернуть средства на счет аферистов снова ушло 3 тыс. рублей. На этот раз девушка поняла, что стала жертвой обмана.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража».