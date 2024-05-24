Омск-Информ
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·Общество

Деньги пойдут на ликвидацию последствий наводнения и борьбу с паводком в Усть-Ишимском районе. 
Из резервного фонда Омской области было выделено еще 11,5 млн рублей на борьбу с паводком. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Деньги пойдут на ликвидацию последствий наводнения и борьбу с паводком в Усть-Ишимском районе. 
– Средства будут направлены на обеспечение мероприятий, связанных с укреплением защитных насыпей, транспортировку жителей, а также обеспечение продовольствием, – отметил глава региона.
Ранее Хоценко заявил, что ситуация с паводком в Усть-Ишимском районе нормализуется в июне.
·Общество

Деньги пойдут на ликвидацию последствий наводнения и борьбу с паводком в Усть-Ишимском районе. 
Из резервного фонда Омской области было выделено еще 11,5 млн рублей на борьбу с паводком. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Деньги пойдут на ликвидацию последствий наводнения и борьбу с паводком в Усть-Ишимском районе. 
– Средства будут направлены на обеспечение мероприятий, связанных с укреплением защитных насыпей, транспортировку жителей, а также обеспечение продовольствием, – отметил глава региона.
Ранее Хоценко заявил, что ситуация с паводком в Усть-Ишимском районе нормализуется в июне.