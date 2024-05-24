Маркировочные ярлыки на продукции отсутствовали, а страна происхождения тщательно скрывалась.

Маркировочные ярлыки на продукции отсутствовали, а страна происхождения тщательно скрывалась.

Сотрудники таможни и Россельхознадзора пресекли ввоз в Омскую область партии сушеного абрикоса, свежей айвы и риса, на которую был оформлен недействительный фитосанитарный сертификат. В грузовике, заезжавшем в Россию через Черлакский район, находилось 400 кг продукции.

– Установлено, что фактическое происхождение айвы – Китай – не соответствовало происхождению, указанному в фитосанитарном сертификате – Республика Кыргызстан. Кроме того, на продукции отсутствовали маркировочные ярлыки, – сообщили в Россельхознадзоре.

За нарушение правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ перевозчика оштрафовали, а груз вернули в Казахстан.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в перечень товаров с высоким уровнем фитосанитарного риска входит большая часть продукции растительного происхождения, в том числе: натуральный необработанный паркет, чай и необжаренный кофе (в том числе расфасованный в фабричную упаковку), злаки, свежие овощи и фрукты; семечки, орехи, сухофрукты и смеси из них, срезанные и живые цветы и т. д. Чтобы перевозить их через границу, нужно оформлять фитосанитарный сертификат. Нередко перевозчики этого не делают. Только с начала года в Омскую область пыталисьь ввезти более 317 тонн продукции с высоким фитосанитарным риском.