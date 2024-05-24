Те, кто ее снял, пока не установлены. А на этом месте пока красуется внушительная траншея.

Те, кто ее снял, пока не установлены. А на этом месте пока красуется внушительная траншея.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили, что в Сосновском сельском поселении Азовского района кто-то снял и переместил плодородный слой почвы. Кто это сделал, пока не установлено. Но на месте работ зияет огромная траншея. Оказалось, что

– Установлено, что при проведении работ на участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 70000 кв.м. проводилось разделение почвенных горизонтов, глинистый горизонт складировали в отдельные бурты на всей протяженности. В результате на участке образована траншея на общей площади 915 кв.м. При этом собственник земельного участка не уведомлял ведомство в установленном законом порядке о запланированных работах и не предоставлял план рекультивации земельного участка, – сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Сотрудник ведомства взяли пробы почвы, чтобы проанализировать ущерб, причиненный плодородному слою. Виновных устанавливают.