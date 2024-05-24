Причина в антициклоне, который действует на европейской территории страны.

Причина в антициклоне, который действует на европейской территории страны.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины того, что в мае в Омской области непривычно холодно.

– Дело в том, что погодой на европейской территории сейчас правит мощный антициклон, в котором очень высокое давление. На восточной периферии этого антициклона находится и Урал, и юг Западной Сибири. Это означает, что на восточной периферии воздушные массы перемещаются непосредственно с Северного Ледовитого океана. Это длительный процесс, и пока на ближайшее время не видно изменения циркуляции, – цитирует Вильфанда «СуперОмск».

На выходных в Омской области местами ожидаются заморозки до –5. По словам Вильфанда, чуть теплее будет в воскресенье (до+19), но с понедельника вновь похолодает.