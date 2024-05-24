Омск-Информ
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·Общество

По данным синоптиков, днем будет идти дождь. Температура воздуха составит +12 градусов.

Сегодня, 24 мая, в Омске целый день будет идти дождь. По данным синоптиков, вероятность осадков в городе составит 65%.

Температура воздуха ночью ожидается +2 градуса, а днем +12 градусов. Кроме того, будет северный ветер, порывы которого достигнут 4 м/с.

·Общество

По данным синоптиков, днем будет идти дождь. Температура воздуха составит +12 градусов.

Сегодня, 24 мая, в Омске целый день будет идти дождь. По данным синоптиков, вероятность осадков в городе составит 65%.

Температура воздуха ночью ожидается +2 градуса, а днем +12 градусов. Кроме того, будет северный ветер, порывы которого достигнут 4 м/с.