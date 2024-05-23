Инцидент произошел на улице Съездовской. Мужчина сел на руль пьяным и попался стражам порядка. Кроме того, его пассажиром оказался 2-летний сын.

Инцидент произошел на улице Съездовской. Мужчина сел на руль пьяным и попался стражам порядка. Кроме того, его пассажиром оказался 2-летний сын.

В Омске на улице Съездовской инспекторы ДПС остановили автомобиль «Тойота Спринтер», за рулем которого был 50-летний местный житель. Мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, после того как машину остановили, омич попытался сбежать, но сделать ему это не удалось. Мужчина начал дебоширить, поэтому стражам порядка пришлось применить физическую силу и наручники. Кроме того, на переднем пассажирском сиденье без детского кресла находился 2-летний сын омича.

– Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что в отношении него возбуждено административное делопроизводство. Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, – отметили в ведомстве.

Также непутевого отца привлекут к ответственности по трем статьям – «Нарушение требований к перевозке детей», «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и «Повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

Информацию об инциденте передали инспекторам по делам несовершеннолетних.