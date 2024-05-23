При злоупотреблении алкоголем разрушается эндокринная система, что может привести к сахарному диабету. Страдают и другие важные системы организма.

При злоупотреблении алкоголем разрушается эндокринная система, что может привести к сахарному диабету. Страдают и другие важные системы организма. О влиянии спиртного на эндокринную систему рассказала заведующая организационно-методическим отделом, психиатр-нарколог наркологического диспансера Екатерина Стельмах.

Эндокринная система выполняет функцию регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо проникающих через межклеточное пространство в соседние клетки. С ее помощью осуществляется контроль роста, размножения и развития клеток, регуляции метаболизма, а также электролитный баланс.

– Алкоголь оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на указанные функции, нарушает гомеостаз. Это, в свою очередь, может спровоцировать формирование таких патологических состояний, как сахарный диабет. Заболевание возникает из-за нарушения секреции инсулина, – рассказала Екатерина Стельмах.

Врач обратила внимание на то, что при злоупотреблении алкоголем также развивается дисфункция половых желез. У мужчин уровень тестостерона снижается, а эстрогенов – повышается. У женщин отмечается раннее наступление климакса, негативное влияние на репродуктивную функцию.

У пьющих людей часто происходит дисфункция надпочечников. В женском организме все процессы подчиняются гормональному циклу, на который этанол оказывает негативное действие. В больших дозах он запускает синтез андрогенов, которые накапливаются в крови и придают женщине мужеподобные черты.

Кроме того, алкоголь меняет функциональные возможности щитовидной железы, что влечет за собой различные патологии.