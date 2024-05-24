Йододефицит, из-за которого человек становится раздражительным, сонливым и апатичным, восполняется доступными продуктами.

Йододефицит, из-за которого человек становится раздражительным, сонливым и апатичным, восполняется доступными продуктами.

Йододефицит приводит к неприятным последствиям: нервозности, ухудшению памяти, сонливости, способствует набору лишнего веса и многим другим неприятным состояниям. Как восполнить дефицит йода в организме, рассказала врач по медицинской профилактике Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Дмитриева.

Йод – обязательный структурный компонент гормонов щитовидной железы, которые в свою очередь участвуют в регуляции обмена веществ, обеспечивают полноценное развитие и функционирование организма, гормоны влияют на устойчивость организма к повреждающим факторам внешней среды.

Суточная потребность в йоде составляет 90 мкг – для детей до 5 лет; 120 мкг – для детей с 5 до 12 лет, 150 мкг – для детей с 12 лет и взрослых и 250 мкг – для беременных и кормящих женщин.

Особенно важно получение достаточного количества йода во время беременности и кормления грудью, благодаря которому обеспечивается правильное развитие опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы малыша.

Нервозность, эмоциональность, постоянная сонливость и усталость, заметное ухудшение памяти и апатичное состояние – возможные признаки дефицита йода в организме, еще его недостаток может быть причиной неудачных попыток сбросить лишний вес или набрать при соблюдении правильного питания и регулярных тренировок.

Длительный дефицит йода приводит в первую очередь к снижению синтеза и секреции основных гормонов щитовидной железы – тироксина и трийодтиронина (Т3), затем компенсаторно увеличивается щитовидная железа в размере для сохранения выработки достаточного количества гормонов, однако это не помогает полноценно восстановить ее функции, так как не хватает строительного элемента – йода.

Омская область является йододефицитным регионом, и у части населения регистрируется заболевание «эндемический зоб» – увеличение щитовидной железы, обусловленное дефицитом йода.

– Йод не синтезируется в нашем организме и должен поступать вместе с продуктами растительного и животного происхождения, питьевой водой. Почти весь поступивший в организм йод всасывается в тонком кишечнике, его биодоступность приближается к 100 %. Также йод может попасть через легкие при вдыхании морского воздуха. Естественные источники йода – это морская капуста (морские водоросли) в 100 г содержит около 300 мкг йода. Еще она содержит кальций, селен, витамины группы В, С, Д и Е, с которыми лучше усваивается йод, поэтому морская капуста – продукт № 1 при восполнении йода. Морская рыба и другие морепродукты также богаты йодом, но нужно учесть, что в ходе кулинарной обработки рыбы теряется содержание йода на 50 %. Йодированная соль в 1 г содержит около 40 мкг йода, при этом суточная норма потребления соли составляет 5 г, или 1 чайная ложка, – рассказала Валерия Дмитриева.

Основное правило применения йодированной соли: она добавляется не раньше чем за 10 минут до полной готовности блюда, чтобы сохранить максимальное количество йода. Чайной ложкой йодированной соли можно закрыть суточную потребность в йоде.

Снижается содержание йода в йодированной соли за 6 месяцев ее хранения в герметической упаковке на 30 %, во вскрытой на 80 %, а в летний период – 90 %.

Ухудшает усвоение йода недостаток белка в питании и превалирование в рационе таких продуктов, как капуста, кукуруза, батат, фасоль, соя и арахис. Рациональное питание – залог профилактики йододефицита.