Ремонтные работы на железнодорожных путях повлияют на расписание пригородных электропоездов, курсирующих из Омска в Иртышское и обратно.
Компания «Омск-пригород» предупредила об изменении графика движения электропоездов, работающих на линии Омск – Иртышское. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях.
Изменения с 10 по 19 июня:
- № 6211/6212 Иртышское – Омск, отправление со станции Иртышское в 6:47 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 9:34 (на 29 минут позже);
- № 6201/6202 Омск – Иртышское, отправление со станции Омск по расписанию в 8:05, прибытие на станцию Иртышское в 10:48 (на 2 минуты позже);
- № 6203/6204 Иртышское – Омск, отправление со станции Иртышское в 15:27 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Омск в 18:14 (на 19 минут позже);
- № 6209/6210 Омск – Иртышское, отправление со станции Омск по расписанию в 18:37, прибытие на станцию Иртышское в 21:16 (на 2 минуты позже).
Изменения с 15 по 17 июня:
- № 6205/6206 Омск – Иртышское, отправление со станции Омск по расписанию в 14:12, прибытие на станцию Иртышское в 16:51 (на 2 минуты позже);
- № 6207/6208 Иртышское – Омск, отправление со станции Иртышское в 18:35 (на 17 минут позже), прибытие на станцию Омск в 21:11 (на 22 минуты позже).
Информацию о расписании пригородных поездов можно уточнить по телефонам: (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в кассах АО «Омск-пригород».