Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Их отлили по дореволюционным профилям и украсили старинным шрифтом.
Сегодня в Омске открылся новый туристический маршрут от «Омской крепости» через Иртышские и Тарские ворота до памятника Достоевскому «Крест несущий». Как рассказал мэр Сергей Шелест, эта экскурсия называется «Омская крепость – степной фронтир Российской империи».
Специально к этой экскурсии в «Омской крепости» установили новый арт-объект – «Крепостную звонницу». Два колокола, весом 44 и 20 кг, отливали по дореволюционным профилям из специальной бронзы в Сибирском центре колокольного искусств в Новосибирске. Шрифт скопировали с колокола, отлитого в 1730 году в Екатеринбурге.
·Культура/Афиша

Их отлили по дореволюционным профилям и украсили старинным шрифтом.
Сегодня в Омске открылся новый туристический маршрут от «Омской крепости» через Иртышские и Тарские ворота до памятника Достоевскому «Крест несущий». Как рассказал мэр Сергей Шелест, эта экскурсия называется «Омская крепость – степной фронтир Российской империи».
Специально к этой экскурсии в «Омской крепости» установили новый арт-объект – «Крепостную звонницу». Два колокола, весом 44 и 20 кг, отливали по дореволюционным профилям из специальной бронзы в Сибирском центре колокольного искусств в Новосибирске. Шрифт скопировали с колокола, отлитого в 1730 году в Екатеринбурге.