Их стоимость владелец оценил в 10,5 млн рублей. Все оборудование исправно и переходит новому владельцу.

Их стоимость владелец оценил в 10,5 млн рублей. Все оборудование исправно и переходит новому владельцу.

На одном из известных сайтов появилось объявление о продаже магазинов известной в Омске сети «БИРxаус». Продаются девять действующих точек, в которых торгуют крафтовым и классическим пивом.

– Магазины расположены на проходных и проезжих улицах. Абсолютно все оборудование, техника и мебель, которые находятся в помещении, исправны и находятся в собственности и переходят новому владельцу, – говорится в сообщении.

С полным перечнем оборудования можно ознакомиться в объявлении. Отмечается, что магазины расположены в двух локациях, это поможет снизить издержки обслуживания.

Цена, названная владельцем, – 10,5 млн рублей. В нее не входит стоимость находящихся в магазинах товаров.