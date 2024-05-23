Бизнесмены признают, что их автобусы неудобные, ездят нерегулярно, водители нервные и не всегда принимают карты. Но этому есть объяснение.

Бизнесмены признают, что их автобусы неудобные, ездят нерегулярно, водители нервные и не всегда принимают карты. Но этому есть объяснение.

Индивидуальный предприниматель Роман Поварченков, обслуживающий коммерческие маршруты № 30, 339, 399, ответил на наиболее частые претензии к частным перевозчикам в Омске.

– Я часто читаю в соцсетях претензии к частным перевозчикам: и маршрутки тесные, и ездят нерегулярно, и в приложениях («Мой маршрут») их нет, и водители нервные, и карты не всегда принимают и так далее. Все это, к сожалению, имеет место. Но все эти недостатки – следствие только одного: у частных перевозчиков и у муниципального транспорта совершенно разные, я бы сказал, неравные конкурентно-рыночные условия, – заявил предприниматель.

Поварченков указал на то, что экономически обоснованный тариф муниципалов составляет 50 рублей. Соответственно, за каждого пассажира бюджет доплачивает ПП № 8 и МП «Электрический транспорт» по 25–30 рублей, в зависимости от формы оплаты проезда (картой или наличными). Частники же никаких дотаций не получают: сколько заплатили пассажиры, столько и составляет их доход.

– Разве это одинаковые (справедливые, рыночные) условия? – задается вопросом перевозчик. – Мы бы тоже хотели приобрести новые комфортабельные автобусы, поднять зарплату водителям и принимать их на работу на конкурсной основе. Тогда бы и водители меньше нервничали и были бы более терпимы к пассажирам. Нужно создать равные и понятные правила на одном рынке. Нам бы тоже не помешали льготные кредиты на приобретение новых автобусов. Ясные и понятные правила работы, хотя бы на пять лет, чтобы можно было планировать кредитную политику.

Работающие на рынке бизнесмены хотят конструктивного диалога с властью и регулятором перевозок, а «не диктата и волюнтаризма». Перевозчики готовы искать приемлемые решения, чтобы «в конечном итоге не страдали пассажиры».