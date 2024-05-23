Он не выходит на связь с родственниками уже целую неделю.

Он не выходит на связь с родственниками уже целую неделю.

В Омске пропал 16-летний Даниил Дудин. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 15 мая он вышел из дома на улице Масленникова и не вернулся.

Приметы парня: рост 195 см, худощавое телосложение, темные волосы. Он был одет в черную кофту на молнии, с капюшоном и белым пятном на животе, в широкие черные джинсы и разноцветные кеды Nike.

Тех, кто видел Даниила, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08 или 02 (102). Для поисков парня также требуется помощь добровольцев.

Отметим, что сегодня волонтеры также начали разыскивать 48-летнюю Ольгу Свиркину. В воскресенье, 19 мая, она ушла из Таврической ЦРБ и пропала.