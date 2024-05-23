Из-за безбилетников городской бюджет ежегодно теряет до 180 млн рублей. Теперь их будут штрафовать без предупреждения.

Из-за безбилетников городской бюджет ежегодно теряет до 180 млн рублей. Теперь их будут штрафовать без предупреждения.

Депутаты Заксобрания Омской области приняли к рассмотрению законопроект, предложенный их коллегами из Омского горсовета. Он касается ужесточения ответственности за безбилетный проезд в общественном транспорте.

По действующим нормам на пойманного в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая «зайца» составляется протокол, которым ему выносится предупреждение. Если человек попадается повторно, следует штраф в размере 300 рублей. Городские депутаты предложили убрать из этой цепочки предупреждение как неэффективную меру воздействия и сразу штрафовать безбилетников на 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении – на 4 тысячи.

– Изменения назрели давно. В других регионах за безбилетный проезд есть штрафы по 500 рублей, по 2500 рублей. Мы взяли цифры не с потолка, а посмотрели, сколько людей ездит в городском транспорте, какие потери несет бюджет, – прокомментировал инициативу городских депутатов председатель комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов. – Почему общественный транспорт должен быть бесплатным?

Ранее департамент транспорта омской мэрии заявлял, что из-за безбилетников городской бюджет ежегодно теряет 180 млн рублей.