Мошенники атаковали женщину звонками, представляясь сотрудниками оператора сотовой связи и банка.

Мошенники атаковали женщину звонками, представляясь сотрудниками оператора сотовой связи и банка.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 49-летняя швея. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся оператором компании сотовой связи. Якобы из-за сбоев в тарифных планах клиентов омичке необходимо было продиктовать коды из сообщений.

Спустя время с женщиной связалась уже «сотрудница банка». Она напугала женщину некими мошенниками, которые пытаются списать деньги с ее кредитного счета. Чтобы сберечь средства, омичке предложили снять их с кредитки и отправить на безопасный счет.

В результате она отдала почти 200 тыс. рублей мошенникам. Полицейские возбудили уголовное дело, расследование продолжается.