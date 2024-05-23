Депутаты Заксобрания приняли к рассмотрению законопроект, ограничивающий ночную продажу алкоголя в так называемых наливайках.

Депутаты Заксобрания приняли к рассмотрению законопроект, ограничивающий ночную продажу алкоголя в так называемых наливайках.

На сегодняшнем пленарном заседании областного Заксобрания депутаты приняли к рассмотрению законопроект, вводящий ограничения на продажу алкоголя в ночное время. Власти хотят запретить деятельность так называемых наливаек, которые позиционируют себя как кафе, а фактически занимаются розничной продажей спиртного. Таких объектов общепита только в Омске около 170.

Чтобы отделить их от предприятий общепита, министерство экономики региона предложило ввести требование к минимальной площади зала обслуживания посетителей. Она должна быть не менее 50 кв. м. Депутаты с этим согласились. Принятие законопроекта ожидается грядущим летом, а сами ограничения начнут действовать с 1 марта 2025 года. Они будут распространяться на Омск и малые города области – Тару, Калачинск, Исилькуль, Называевск и Тюкалинск.

Кроме того, парламентарии рассмотрели законопроект, внесенный губернатором Виталием Хоценко. Он предложил ввести запрет на продажу алкоголя во Всероссийский день трезвости (11 сентября). Депутаты это поддержали.