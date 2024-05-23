Нетрезвого омича ссадили с поезда, а скоротать время до следующего ему предложили новые знакомые. Этот шаг оказался для вахтовика роковым.

Нетрезвого омича ссадили с поезда, а скоротать время до следующего ему предложили новые знакомые. Этот шаг оказался для вахтовика роковым.

В Новом Уренгое убит омский вахтовик. Виновными оказались трое жителей Тюменской области, один из которых несовершеннолетний. Роковое знакомство с ними незадачливый рабочий завязал в апреле на железнодорожном вокзале: его ссадили с поезда из-за того, что он был пьян.

– Они предложили новому знакомому провести время до следующего поезда в их компании. Объединившись, мужчины организовали застолье, в ходе которого между ними и гостем возник конфликт. Жители Тюменской области втроем избили потерпевшего, нанося ему с особой жестокостью кулаками, ногами и предметами удары в различные части тела, – сообщили в СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчина погиб на месте. Его чересчур вспыльчивые собутыльники заключены под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства убийства и собирает доказательства.