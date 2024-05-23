Омск-Информ
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·Происшествия

В происшествии никто не пострадал, повреждения получили только машина и павильон.
Сегодня ночью на Космическом проспекте случилось ДТП. Омичи на BMW исполняли опасные маневры на дороге и влетели в остановочный павильон «Столовая». Последствия ДТП для павильона на утро запечатлели горожане.
Как сообщают некоторые очевидцы, водитель и пассажир были пьяны, но не сильно. В аварии никто не пострадал. Автомобиль с места происшествия увозил эвакуатор.
·Происшествия

В происшествии никто не пострадал, повреждения получили только машина и павильон.
Сегодня ночью на Космическом проспекте случилось ДТП. Омичи на BMW исполняли опасные маневры на дороге и влетели в остановочный павильон «Столовая». Последствия ДТП для павильона на утро запечатлели горожане.
Как сообщают некоторые очевидцы, водитель и пассажир были пьяны, но не сильно. В аварии никто не пострадал. Автомобиль с места происшествия увозил эвакуатор.