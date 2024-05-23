Тайник с крупной партией синтетического наркотика располагался неподалеку от Старо-Северного мемориального кладбища. Драгдилера взяли на выходе с погоста.

Тайник с крупной партией синтетического наркотика располагался неподалеку от Старо-Северного мемориального кладбища. Драгдилера взяли на выходе с погоста.

Сотрудники наркоконтроля провели спецоперацию на Старо-Северном мемориальном кладбище в Омске. На выходе с погоста они задержали 27-летнего парня, работавшего оптово-розничным курьером в интернет-магазине по распространению наркотиков.

Полицейские узнали, что неподалеку от погоста находится тайник-закладка, откуда молодой человека забрал крупную партию смертоносного зелья. При задержании у курьера изъяли 386 граммов вещества, которое содержит в своем составе производное эфедрона (меткатинона). Дома у парня нашли 10 граммов аналога гашиша, весы и упаковочный материал.

– Мужчина получал оптовые партии смертоносного товара, фасовал и распространял как для мелких наркоторговцев, так и для конечных наркопотребителей. При этом сам он запрещенные вещества не употребляет, – отметили в полиции.

На молодого человека завели два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. До суда парень будет находиться под домашним арестом. Сейчас полиция устанавливает его подельников.