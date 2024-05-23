За два месяца спрос на водный транспорт с пробегом вырос почти на 21 %.

За два месяца спрос на водный транспорт с пробегом вырос почти на 21 %.

Перед летом жители Омской области начали скупать моторные лодки. Так, за два месяца спрос на водный транспорт с пробегом вырос почти на 21 %, на новые лодки – почти на 50 %, выяснили эксперты «Авито Авто».

Средняя стоимость моторной лодки в регионе составляет 112 тыс. рублей, весельной – 11 тыс. рублей. Яхту или катер в области можно приобрести в среднем за 2,2 млн рублей.

Увеличилось и количество предложений о продаже водного транспорта: за год оно поднялось на 52 %.