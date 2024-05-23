Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Автобусы на этом маршруте временно не будут ездить по Карбышева, Уральской и Вокзальной.
Автобусный маршрут № 69 временно изменит схему движения. Ее скорректируют из-за аварийных работ АО «Омскводоканал» на улице Вокзальной.
– Из схемы движения исключается участок улиц Карбышева, Уральская, Вокзальная и проезд через остановку общественного транспорта «Железнодорожная больница», – отметили в мэрии.
Когда автобус № 69 вернется на обычный маршрут, пока не сообщается.
1053
·Общество

Автобусы на этом маршруте временно не будут ездить по Карбышева, Уральской и Вокзальной.
Автобусный маршрут № 69 временно изменит схему движения. Ее скорректируют из-за аварийных работ АО «Омскводоканал» на улице Вокзальной.
– Из схемы движения исключается участок улиц Карбышева, Уральская, Вокзальная и проезд через остановку общественного транспорта «Железнодорожная больница», – отметили в мэрии.
Когда автобус № 69 вернется на обычный маршрут, пока не сообщается.
1053