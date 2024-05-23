Омск-Информ
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·Происшествия

Его тело обнаружили спустя полгода после начала поисков.
Сегодня поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о гибели 21-летнего Артема Сарваретдинова. Его тело нашли спустя полгода после исчезновения. Причину смерти волонтеры не называют.
В последний раз парня видели 25 ноября на берегу Иртыша в районе киноцентра «Вавилон». Поисками омича занимались не только волонтеры, но и полиция.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в полици, тело нашли в районе села Харино. Причину смерти установят после вскрытия, но вероятно, он погиб еще полгода назад.
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·Происшествия

Его тело обнаружили спустя полгода после начала поисков.
Сегодня поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о гибели 21-летнего Артема Сарваретдинова. Его тело нашли спустя полгода после исчезновения. Причину смерти волонтеры не называют.
В последний раз парня видели 25 ноября на берегу Иртыша в районе киноцентра «Вавилон». Поисками омича занимались не только волонтеры, но и полиция.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в полици, тело нашли в районе села Харино. Причину смерти установят после вскрытия, но вероятно, он погиб еще полгода назад.
1135