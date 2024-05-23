Омск-Информ
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·Политика

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании.
Новым депутатом областного Заксобрания стал Олег Беспалов. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании.
Беспалову передали вакантный мандат, который ранее принадлежал его соратнице по партии «Коммунисты России» Дарье Бикмаевой. Она сложила полномочия в декабре прошлого года.
Отметим, что в 2022 году Беспалов работал начальником отдела ООО «Сибирский научно-производственный центр кадастровых технологий». 
·Политика

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании.
Новым депутатом областного Заксобрания стал Олег Беспалов. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании.
Беспалову передали вакантный мандат, который ранее принадлежал его соратнице по партии «Коммунисты России» Дарье Бикмаевой. Она сложила полномочия в декабре прошлого года.
Отметим, что в 2022 году Беспалов работал начальником отдела ООО «Сибирский научно-производственный центр кадастровых технологий». 