Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Советском округе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Советском округе.

Вчера около 19:50 на пересечении Химиков и Менделеева в Омске столкнулись автомобиль Toyota Yaris и мотоцикл Bajaj Boxer. По предварительным данным полиции, 40-летняя женщина за рулем легковушки при повороте налево не предоставила преимущество в движении.

Мотоциклом управлял 17-летний юноша. Он получил травмы, в том числе переломы, с которыми попал в больницу.

В полиции отметили, что у парня есть водительские права. Транспортное средство зарегистрировано. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установят после проверки.