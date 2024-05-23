Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Советском округе.
Вчера около 19:50 на пересечении Химиков и Менделеева в Омске столкнулись автомобиль Toyota Yaris и мотоцикл Bajaj Boxer. По предварительным данным полиции,  40-летняя женщина за рулем легковушки при повороте налево не предоставила преимущество в движении.
Мотоциклом управлял 17-летний юноша. Он получил травмы, в том числе переломы, с которыми попал в больницу.
В полиции отметили, что у парня есть водительские права. Транспортное средство зарегистрировано. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установят после проверки.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Советском округе.
Вчера около 19:50 на пересечении Химиков и Менделеева в Омске столкнулись автомобиль Toyota Yaris и мотоцикл Bajaj Boxer. По предварительным данным полиции,  40-летняя женщина за рулем легковушки при повороте налево не предоставила преимущество в движении.
Мотоциклом управлял 17-летний юноша. Он получил травмы, в том числе переломы, с которыми попал в больницу.
В полиции отметили, что у парня есть водительские права. Транспортное средство зарегистрировано. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установят после проверки.