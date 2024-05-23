Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчине придется ответить за нарушение общественного порядка.
Транспортные полицейские Тюмени привлекли к ответственности 40-летнего жителя Крутинского района Омской области за дебош. Инцидент произошел рано утром 21 мая в поезде «Сургут – Екатеринбург».
В пути мужчина пил спиртное, ругался и мешал отдыху других пассажиров. На замечания проводников он не реагировал, а на станции Пыть-Ях и вовсе сорвал стоп-кран в тамбуре. Начальник поезда решил перевести нарушителя в служебное купе. Когда мужчину сопровождали в это купе, он выбил стекла дверей вагонов и фонари на переходной площадке. При этом он причинил себе резаную рану левой кисти.
Пассажиру оказали первую помощь.
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·Происшествия

Мужчине придется ответить за нарушение общественного порядка.
Транспортные полицейские Тюмени привлекли к ответственности 40-летнего жителя Крутинского района Омской области за дебош. Инцидент произошел рано утром 21 мая в поезде «Сургут – Екатеринбург».
В пути мужчина пил спиртное, ругался и мешал отдыху других пассажиров. На замечания проводников он не реагировал, а на станции Пыть-Ях и вовсе сорвал стоп-кран в тамбуре. Начальник поезда решил перевести нарушителя в служебное купе. Когда мужчину сопровождали в это купе, он выбил стекла дверей вагонов и фонари на переходной площадке. При этом он причинил себе резаную рану левой кисти.
Пассажиру оказали первую помощь.
1101