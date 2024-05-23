Также в регионе начнут выращивать салат в закрытых помещениях. Проекты помогут создать сотни новых рабочих мест.

Также в регионе начнут выращивать салат в закрытых помещениях. Проекты помогут создать сотни новых рабочих мест.

В двух районах Омской области – Таврическом и Омском – построят два тепличных комплекса. Их создание позволит выращивать не менее 27 тыс. тонн огурцов и помидоров в год.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, инвесторы готовы выделить для этого проекта около 10 млрд рублей.

– Это позволит создать около 650 новых рабочих мест. Еще одна инвестиционная инициатива – строительство в Омске производственного комплекса по выращиванию зелени и салата на многоярусных стеллажах в закрытом помещении. Объем инвестиций в этот проект оценивается на уровне 600 млн рублей, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Возведение комплекса по выращиванию зелени создаст для жителей региона еще 35 рабочих мест.

Для обоих проектов уже подобраны инвестиционные площадки.