Работы проводятся на улицах Манякина, 21-я Амурская, Малиновского, Нефтезаводская и др.

Работы проводятся на улицах Манякина, 21-я Амурская, Малиновского, Нефтезаводская и др.

Сегодня дорожные службы вновь принялись откачивать воду с улиц Омска. После вчерашнего ливня вода скопилась в низинах и других проблемных участках дорожной сети.

– Во время ливней технические бригады по откачке воды ежедневно дежурят на улицах Манякина, 21-я Амурская, 3-я и 4-я Железнодорожные, Малиновского, Нефтезаводская, 3-й Разъезд и других, – рассказали в мэрии.

Специалисты уже убрали с дорог более 1000 куб. м воды.

Сообщить о подтоплениях дорог можно по номеру Единой диспетчерской службы 78-78-78, а также в диспетчерскую службу Управления дорожного хозяйства и благоустройства 31-74-82.