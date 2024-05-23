Омск-Информ
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·Общество

Его наблюдали жители Ленинского округа.
Как сообщили омичи в соцсетях, прогнозы синоптиков оправдались, и вчера в Омске все-таки выпал град. Ледяные осадки горожане наблюдали, например, на Карла Маркса около железнодорожного вокзала.
Отметим, что сегодня в Омске ожидается +14 градусов, а к вечеру снова пройдет дождь. В регионе температура будет колебаться от +12 до +17. Синоптики обещают грозы и ветер порывами до 17 м/с.
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·Общество

Его наблюдали жители Ленинского округа.
Как сообщили омичи в соцсетях, прогнозы синоптиков оправдались, и вчера в Омске все-таки выпал град. Ледяные осадки горожане наблюдали, например, на Карла Маркса около железнодорожного вокзала.
Отметим, что сегодня в Омске ожидается +14 градусов, а к вечеру снова пройдет дождь. В регионе температура будет колебаться от +12 до +17. Синоптики обещают грозы и ветер порывами до 17 м/с.
1615