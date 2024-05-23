Травмы оказались не слишком серьезными. Он получил ушибы и ссадины.

Травмы оказались не слишком серьезными. Он получил ушибы и ссадины.

Вчера омичи рассказали в соцсетях о происшествии на остановке «Улица Рабиновича». По словам горожан, из автобуса № 20 выпал мужчина и сильно поранился.

В полиции отметили, что около 20:00 получили сообщение об этом ДТП из больницы. Однако пострадавший сообщил, что не выпал из автобуса, а побежал на автобус и упал.

Его доставили в больницу с ушибами и ссадинами и оказали медицинскую помощь. От госпитализации омич отказался.