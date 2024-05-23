Омск-Информ
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·Общество

Транспортом чиновников теперь будет заведовать Василий Титов.
В минувший вторник, 21 мая, сменился руководитель казенного учреждения «Автохозяйство администрации города Омска». С поста ушел Сергей Поминов. Место директора занял Василий Титов.
Отметим, что Поминов был директором с декабря 2012 года. Титов же ранее работал в данной структуре в должности заместителя директора, начальника сектора.
Автохозяйство занимается предоставлением транспорта и перевозками для обслуживания работников органов местного самоуправления, текущим и капитальным ремонтом машин и гаражного оборудования, приобретением транспорта, а также его размещением и хранением.
Учредителем Автохозяйства является Управление делами мэрии Омска.
·Общество

Транспортом чиновников теперь будет заведовать Василий Титов.
В минувший вторник, 21 мая, сменился руководитель казенного учреждения «Автохозяйство администрации города Омска». С поста ушел Сергей Поминов. Место директора занял Василий Титов.
Отметим, что Поминов был директором с декабря 2012 года. Титов же ранее работал в данной структуре в должности заместителя директора, начальника сектора.
Автохозяйство занимается предоставлением транспорта и перевозками для обслуживания работников органов местного самоуправления, текущим и капитальным ремонтом машин и гаражного оборудования, приобретением транспорта, а также его размещением и хранением.
Учредителем Автохозяйства является Управление делами мэрии Омска.